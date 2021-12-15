تطل بالأبيض.. أنابيلا هلال تبهر متابعيها على إنستجرام | شاهد

شاركت عارضة الأزياء اللبنانية والمذيعة أنابيلا هلال، متابعيها صورة جديدة لها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت أنابيلا هلال بإطلالة جذابة مرتدية توب أبيض فضفاض، ونسقت معه بقبعة انيقة، فيما اعتمدت على مكياج جذاب، وظهرت بخصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، نالت اعجاب متابعيها.

تعد أنابيلا هلال من المذيعات العربيات اللاتي خطفن الأنظار بأناقتها وجمالها الطبيعي، حيث تحرص على اختيار اطلالاتها بعناية فائقة، فهي تتمتع بذوق راقي فى اختيار الفساتين و الملابس التى تظهر بها.



تحرص أنابيلا هلال على مواكبة احدث صيحات الموضة و التنوع بين الإطلالات الكاجوال و الكلاسيك، فهي تفضل عدم السير على وتيرة واحدة فى الموضة و التجديد و التنوع دائما.



كما تقوم أنابيلا هلال بتنسيق الأحذية والحقائب والإكسسوارات التى تزيد من أناقتها وفخامة إطلالاتها وتمنحها لوك متكامل ومواكب لأحدث صيحات الموضة.

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https://www.instagram.com/annabellahilal/p/CXbzeReMYbS/?utm_medium=copy_link