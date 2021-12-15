رفضت الزواج منه فطعنها.. تفاصيل جديدة في مقتل سورية على يد أردني

تحدث والد الفتاة السورية التي قُـتلت على يد شاب أردني في العاصمة عمان لرفضها الزواج منه، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة التي راحت ضحيتها ابنته العشرينية، مبيناً أن القـاتل حاول إيذاؤه ذات مرة.

وذكر والد الفتاة "مريم" أن القـاتل ظل يزعج ابنته بعد رفضهم طلبه بالزواج منها، وكان يراقبها لأيام طويلة حتى عرف مواعيد ذهابها وعودتها من عملها ومن كليتها، وكان يطاردها حتى عند ذهابها لصديقاتها.

ووفقاً لـ "العربية"، فقد واصل الاب المكلوم حديثه قائلا : أنه تقدم بشكوى للأجهزة الأمنية ضد الجاني، وذلك بعد محاولته دهسه ذات مرة أثناء قيامه بالدفاع عن ابنته وصده عنها.

وأشار إلى أن ابنته يوم الجريمة تأخرت عن العودة للمنزل ولم تتواصل معهم وبقي هاتفها مغلقاً، مضيفاً أنه شعر بالخوف حتى سمع أصوات سيارات الشرطة فتأكد أن ابنته وقع لها مكروه.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية أخبرته بأن ابنته تعرّضت للطعن ولقيت حتفها في مكان يبعد عن المنزل أمتاراً قليلة، مناشداً إنزال أقصى عقوبة وهي الإعدام بحق القـاتل ليلقى جزاءه على جريمته.

وكانت مديرية الأمن العام بالأردن قد أكدت أنها نجحت في تحديد هوية الجاني والقبض عليه بعدما حاول التواري عن الأنظار، وباشرت التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.