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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق مؤتمر التاريخ وحضارات فلسطين الأسبوع المقبل من الأردن

صدى البلد

تعقد وزارة الثقافة الفلسطينية المؤتمر الأول لتاريخ وحضارات فلسطين والمنطقة، تحت عنوان توجهات جديدة نحو بناء سردية وطنية علمية لتاريخ فلسطين والمنطقة، في العاصمة الأردنية عمّان، تحت رعاية وزارة الثقافة الفلسطينية.

وينعقد المؤتمر على مدار أيام من 16 إلى 18 ديسمبر، بمشاركة حوالي 35 مؤرخًا وكاتبًا وخبراء في الآثار، من فلسطين والأردن، سوريا، العراق، مصر، وفرنسا.

تراث فلسطين

وحسب وزارة الثقافة فإن المؤتمر نقطة البداية والانطلاق لسلسلة متنوعة من المؤتمرات التاريخية الأدبية والفنية التي ستعقد خلال العام الحالي والأعوام المقبلة من أجل تعزيز التبادل الثقافي على المستوى المحلي والعالمي، وتهدف سلسلة المؤتمرات إلى الاستفادة من تطور علوم الآثار عالميًا وازدياد الوعي فلسطينيًا وعربيًا بضرورة تطوير منهج علمي بديل في مواجهة السردية الإسرائيلية والغربية لتاريخ منطقتنا، ووضع المكتشفات الحديثة في سياقها الطبيعي لبناء رواية وطنية متكاملة ومتماسكة كونها شرطًا أساسيًا للاستقلال الحقيقي، وتأكيدًا على الاستمرارية الحضارية للمنطقة عبر العصور.

وأضافت الوزارة: التركيز على البعد الحضاري لفلسطين بكل عناصره من تراث وعادات ولغة وفنون شعبية وغيرها أمام جميع محاولات المصادرة والتهويد والاستثمارات المضادة هو إحدى أهم الأسباب التي دفعت وزارة الثقافة إلى تسليط الضوء على هذه القضايا من خلال تنفيذ سلسلة من المنتديات تجمع المفكرين والمؤرخين في مكان واحد، بالإضافة إلى كشف جوانب الاستحواذ الإسرائيلي على التراث والتاريخ والدين واللغات القديمة والأرض. 

وزارة الثقافة الفلسطينية عمان العاصمة الأردنية حضارات فلسطين سردية وطنية

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