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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق فايز الطراونة

وفاة فايز الطراونة
وفاة فايز الطراونة رئيس وزراء الأردن الأسبق

أفادت وسائل إعلام محلية في الأردن بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "عمون" الأردنية إن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور فايز الطراونة  يرقد على سرير الشفاء في العناية المركزة إثر مرض عضال.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع نبأ وفاة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة، داعين الله أن يرحمه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار النشطاء إلى وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كان يتلقى العلاج في الرعاية المركزة بمركز الحسين للسرطان.

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ويعد فايز الطراونة شخصية سياسية اقتصادية أردنية رفيعة، حيث شغل منصب رئيس وزراء الأردن مرتين في  1998 ثم 2012في، كما شغل منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي 3 مرات كان آخرها بين 2013 و2018.

وشهد الطراونة وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وفي لقاءات صحفية، تطرق فايز الطراونة إلى الأيام الأخيرة للملك حسين وترتيبات نقل السلطة إلى ابنه البكر الأمير عبد الله، وبشأن سبب استقالة حكومته الأولى بعد تسلم الملك عبدالله الثاني العرش قال "أردت أن أفسح المجال للملك الجديد كي يعمل باستقلالية".

وتسلم فايز الطراونة مجددا رئاسة الحكومة في عام 2012 بعدما استقال عون الخصاونة، ليستقيل مجددا في العام ذاته بعدما حل البرلمان ودعا إلى انتخابات نيابية جديدة.

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