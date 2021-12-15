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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجند أردني يطلق النار على جنود إسرائيليين عند الحدود

جندي أردني يطلق النار
جندي أردني يطلق النار على جنود إسرائيليين عند الحدود

قالت وسائل إعلام عبرية إن جنديا أردنيا أطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود الإسرائيلية الأردنية.

ونقل موقع "واللا" العبري، عن مصدر عسكري إسرائيلي، قوله: إن الجندي الأردني أطلق عيارين ناريين على الجنود الذين امتنعوا عن الرد عليه بطلقات نارية، إلا أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.

وأوضح أن جنديا أردنيا صادف جنوداً إسرائيليين خلال قيامهم بدوريات على الحدود الأردنية، وأطلق الرصاص الحي عليهم دون وقوع إصابات.

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وأشار متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إن "قوة عسكرية أردنية أطلقت  النار في الهواء بالقرب من منطقة المثلث الحدودي بين إسرائيل والأردن وسوريا، حيث كانت دورية إسرائيلية تقوم بدورية روتينية".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه "لم تقع إصابات ولم يتم إطلاق النار على الجندي الأردني من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".

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