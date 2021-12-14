إعلام عبري: إسرائيل ليس لديها أي إمكانية لشن هجوم عسكري علي إيران

أفادت هاآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، بأنه ليس لـ إسرائيل أي إمكانية للهجوم على إيران، وذلك تعليقا على ما أثير من احتمالية توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، ورئيس أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، عن استعداد بلادهما للحرب ضد إيران، هو مجرد حالة عرضية.

وأكدت الصحيفة أن الإعداد لأي حرب عسكرية ضخمة مثل مواجهة الجيش الإسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية يستغرق عدة سنوات، وليس مجرد تصريحات جوفاء فحسب.

وبالأمس، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الجيش الإسرائيلي طلب من وزارة الدفاع الأمريكية تقديم موعد تزويده بطائرتين لإعادة التزود بالوقود جوا، بهدف الاستعداد للهجوم على إيران، لكن الرد الأمريكي كان سلبيا.

وبحسب الصحيفة العبرية، كان من المقرر وفق اتفاق سابق أن تزود واشنطن إسرائيل بطائرات الإمداد الجوي المخصصة لتزويد المقاتلات بالوقود من نوع بوينغ KC-46، لتحل محل 50 طائرة قديمة، والطائرة KC-46 يمكنها الطيران لأكثر من 11 ألف كم، والبقاء في الجو لمدة 12-11 ساعة.

ويمكن لهذه الطائرة تزويد عشرات المقاتلات بالوقود، وهي تعتمد على طائرة ركاب 767 وقمرة قيادة دريملاينر 787.

وهذه الطائرات مهمة لتنفيذ مهام هجومية في إيران. ومن المتوقع أن تصل في غضون أربع سنوات على الأقل لتحل محل طائرات عمرها 50 عاما.