الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان على طاولة منتدى الأردن

يشارك السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد في أعمال الدورة 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المقرر عقدهما خلال الفترة 14-16 ديسمبر 2021 بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تتناول هذه الدورة جملة من القضايا تتعلق على الخصوص بتعزيز التعاون العربي في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية بتنسيق مع الاتحادات العربية ذات الصلة ، وتطوير التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فضلا عن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في انسجام مع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية، وتبادل التجارب الوطنية في مجال السكن الاجتماعي.

كما ستكون هذه الدورة مناسبة لاستعراض الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية والأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.

ويتضمن جدول أعمال المجلس بنودا أخرى تهم الدعم المقدم لبعض الدول الأعضاء، وتشريعات الإسكان والتعمير، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة الإسكان والتعمير العرب، واعتماد قاعدة بيانات ومعلومات إلكترونية.