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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صندوق التنمية الثقافية يحتضن كتاب "فريد الأطرش العالمي"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

قال الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، إن الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وافق على احتضان كتاب " فريد الأطرش العالمي نابعة عصره" للكاتب المهندس محمود الأحمدية رئيس منتدى أصدقاء فريد الأطرش، وسيتولى القطاع توزيعه بالمواقع التابعة له .

وأضاف عادل السيد أن الكتاب يوجد بداية من غدا الخميس، في احتفال الجمعية بذكرى وفاة الموسيقار فريد الأطرش، الذى تقيمه الجمعية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس بمركز إبداع بيت السحيمي، وسيتم توزيعه من خلال جميع مراكز الإبداع التابعة للقطاع بسعر 50 جنيه .

وأوضح رئيس الجمعية، أن الكتاب يتضمن كيف استطاع الموسيقار فريد الأطرش إيصال الموسيقى الشرقية إلى رحاب العالمية، وترك تراثاً موسيقيّاً ضخماً تستفيد منه الأجيال الحاليّة والقادمة، وقد قامت الجمعية بإعادة طبع الكتاب فى مصر ثلاث مرات، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من محبى الفن، التعرف على تاريخ رمز من رموز الفن المصري والعربي .

وعن برنامج الاحتفال، فإنه يتضمن فقرة للمطرب محمد الأسدي من فلسطين، ليشدو لأول مرة فى مصر بباقة من أجمل أغاني الموسيقار فريد الأطرش منها "اشتقتك، وعلى الله تعود"، كما يتغنى الفنانون "أحلام أحمد، أسرار الجمال، ورجاء فريد، ومحمد وحيد، أسمهان عادل، وليد رشدي، محمد سرار، خليل أبو زيد" بروائع وأنغام فريد الأطرش، بمصاحبة فرقة الفن الأصيل، بالإضافة إلى فقرات موسيقية للفنان الكبير فاروق سلامة، والفنان مصطفي صايم، والمايسترو إيهاب محمود  .

الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية كتاب فريد الأطرش العالمى نابعة عصره

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