في حملات خلال شهر.. ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بالبحيرة

الطب البيطري

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية.

وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة

وأشار محافظ البحيرة، إلى قيام مديرية الطب البيطري بالبحيرة خلال شهر نوفمبر الماضي ترقيم وتسجيل ١٣٠٣٥ رأس ماشية وتم استخراج ١٣٠٧٧ بطاقة تسجيل حيوان و ٧٤١٥ بطاقة بدل فاقد، كما تم التأمين على ١٠٤٢٢ رأس ماشية وذلك من خلال إدارتي الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية بالمديرية من خلال الإدارات والوحدات التابعة للمديرية .

و أوضح محافظ البحيرة، أن قامت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بذبح ٨٠٨٨ ذبيحة وضبط ١٧١١٥ كجم واعدام ١٦٩٦٨ كجم لحوم وبلغت عدد قضايا ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية ١٢٣ قضية، كما تم إجراء تلقيح صناعي لرؤوس الماشية لعدد ٢٧٢٨ رأس.