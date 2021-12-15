عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطب البيطري

في حملات خلال شهر.. ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بالبحيرة

الطب البيطري في البحيرة
الطب البيطري في البحيرة

 

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية.

 وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

 

لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.. تحرير 38 محضرا متنوعا في البحيرة

ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة 

 

وأشار محافظ البحيرة، إلى قيام مديرية الطب البيطري بالبحيرة خلال شهر نوفمبر الماضي ترقيم وتسجيل ١٣٠٣٥ رأس ماشية وتم استخراج ١٣٠٧٧ بطاقة تسجيل حيوان و ٧٤١٥ بطاقة بدل فاقد، كما تم التأمين على ١٠٤٢٢ رأس ماشية وذلك من خلال إدارتي الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية  بالمديرية من خلال الإدارات والوحدات التابعة للمديرية .

و أوضح محافظ البحيرة، أن قامت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بذبح ٨٠٨٨ ذبيحة   وضبط ١٧١١٥ كجم واعدام ١٦٩٦٨ كجم لحوم وبلغت عدد قضايا ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية ١٢٣ قضية،  كما تم إجراء تلقيح صناعي لرؤوس الماشية لعدد ٢٧٢٨ رأس.

البحيرة ضبط لحوم فاسدة لحوم فاسدة محافظ البحيرة الطب البيطري محافظة البحيرة

ترشيحاتنا

ما حكم وضع آية قرآنية نغمة لـ الموبايل؟.. مستشار المفتي يجيب

أكدت سعادتها بإقبال الاطفال المصريين..وزيرة الهجرة تطلق فعاليات "اتكلم عربي" بـ "إكسبو دبي"

لماذا حرم وصل الشعر.. وما حكم لبس الباروكة بدلاً من الحجاب؟

خبراء: "الدلتا الجديدة" تساهم في ترشيد المياه وتسد فجوة المحاصيل العلفية

هل انتشر متحور أوميكرون في كل دول العالم؟ الصحة العالمية تجيب

بعد تعرضه للضرب.. وزير المالية يُكرم مدير حسابات الشئون الصحية بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

الأمم الإفريقية تحت التهديد .. اجتماع طارئ للكاف بحضور رئيس الفيفا

كان هيبلع لسانه .. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت ويشكر الأهلي

دراسة صادمة بشأن فعالية اللقاحات المعتمدة ضد أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

فيديو

معاشي ضئيل .. أرملة أحمد راتب تكشف حقيقة تجاهل الزعيم لها ومعاناتها من الفقر

فيديو جراف.. كيف استعد الأهلي لمواجهة الرجاء في السوبر الأفريقي

فيديو جراف.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ