الأمم الإفريقية تحت التهديد .. اجتماع طارئ للكاف بحضور رئيس الفيفا

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” بقيادة الجنوب إفريقي “ موتسيبي ” اجتماعا طارئ في قطر غدا الخميس على هامش بطولة كأس العرب بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة “ فيفا ” .

ومن المقرر أن يحسم هذا الاجتماع الموقف النهائى الخاص بكأس الأمم الإفريقية سواء بتأكيد إقامتها فى موعدها المحدد خلال شهر يناير المقبل أو بتأجيلها أو إلغائها



وعلى جانب آخر، قال راديو مونت كارلو الفرنسي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قد يعلن إلغاء النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية.

وأكد الراديو الفرنسي على أن الأمم الأفريقية المقبلة تواجه العديد من الأزمات، وهناك اتجاه قوي داخل الكاف لإلغائها وعدم إقامتها.

وكان الكاف أكد قبل عدة أيام الكاف ، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، ستقام في موعدها يوم 9 يناير المقبل، في 5 مدن و 6 ملاعب بالكاميرون.

وأوضح موقع الكاف، أن بطولة أمم أفريقيا المقبلة، ستشهد تواجد العديد من النجوم أبرزهم محدد صلاح، وساديو ماني، وبيير أوباميانج ورياض محرز، وسيباستيان هالر، وإدوارد ميندي، وأفشة، وسفيان رحيمي.

وأشار موقع الكاف، إلى أن جميع العيون ستتابع كأس الأمم الأفريقية من أجل اكتشاف موهبة جديدة.

وتنتهي بطولة أمم افريقيا يوم 6 فبراير المقبل، بينما يفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم 5 فبراير بمواجهة مونتيري المكسيكي، مما يهدد الأهلي بفقدان بعض لاعبيه الدوليين أمام الفريق المكسيكي، بالإضافة إلى عدم جاهزية البعض الآخر.