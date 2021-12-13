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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شطة يطالب الكاف واتحاد الكرة بـ حل أزمة مواعيد كأس العالم للأندية

شطة
شطة

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير أكاديميات النادى الأهلى تفاصيل جديدة عن أزمة تعارض مواعيد مباريات كاس العالم للاندية ومناقشات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

ويشارك النادى الأهلى ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات ممثلا عن قارة أفريقيا بعد التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد:

المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف هو المنوط به حل أزمة تعارض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية وأمم افريقيا فى الكاميرون.

تابع شطة: اتحاد الكرة عليه دور كبير ايضا فى مساندة الاهلي للتوصل إلى حلول توافقية لضمان مشاركة المارد الأحمر بدون اى أزمات أو نقص فى اللاعبين من القوام الاساسي فى مونديال الأندية.

أضاف شطة: الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن مواعيد كأس العالم للأندية وجار الانتهاء من جدول البطولة واستحالة أن يؤجل البطولة من أجل امم إفريقيا.

استطرد : الفيفا يهمه فى المقام الأول نادي تشيلسي الإنجليزي لاسيما وأن الاخير لديه ارتباطات فى البريميرليج ودورى ابطال اوروبا ولا يريد الاصطدام به نظرا لاستحالة تأجيل مباريات الدورى الانجليزى.

اشار شطة إلى أن هناك فرق مثل ليفربول الإنجليزي شاركت في الدورى الانجليزى بالصف الثاني إبان المشاركة فى كأس العالم للأندية فى السابق.

لفت إلى أن الكاف أعلن عن مواعيد البطولة بشكل رسمي ولا نية لتأجيل منافسات كان الكاميرون وجدول البطولة فى طور الانتهاء منه أيضا.

شدد على أنه حدث اجتماع مؤخرا عبر تقنية الفيديو بين مسؤولى النادى الاهلى بحضور سيد عبد الحفيظ مع الكاف ولم ينتهى الى اى قرارات وتم الرد أن الأمر قيد الدراسة.

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