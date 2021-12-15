أحوال عزبة الفخراني.. وليد يوسف يتعاقد على عمل فني جديد

أعلن الكاتب والسيناريست وليد يوسف عن انتهاءه من كتابة الفصل الأول من روايتة الجديدة التي تحمل عنوان "احوال عزبه الفخراني"، حيث كتب عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:" انتهيت من كتابه الفصل الاول من روايه (احوال عزبه الفخراني ) ومافعله الصبي مع الاسطي..والي الفصل القادم..دعواتكم".



وأكد يوسف خلال تصريحات صحفية اليوم ان الرواية الجديدة ماخوذه عن وقائع حقيقية عاصرها الكاتب بنفسه، ويجري حاليا الأتفاق مع احدي المنصات العالمية لتحويلها لمسلسل جديد يكشف خلاله كواليس عالم الفن و الصحافة، حيث تدور الأحداث حول رحله صعود صحفي من الارياف يتخذ من شخصيه محفوظ عجب للكاتب موسي صبري قدوه له في رحله صعوده في سبعينات القرن الماضي.



وأضاف وليد يوسف قائلا: من المقرر ان تصدر الرواية في شهر مايو القادم، لنبدأ بعدها مرحلة كتابة حلقات المسلسل بعد الانتهاء من كافة التفاصيل مع الشركة المنتجة.



الجدير بالذكر ان وليد يوسف عمل في بداية حياته المهنية كصحفي و معد برامج، ليبدأ بعدها مشواره الفني خلال فترة التسعينات، و التي قدم خلالها فيلم "ليه خلتني أحبك" ، ولكنه نال شهرته الحقيقية بعد تقديمة مسلسل "الدالي" من بطولة الفنان نور الشريف عام 2007 ، حيث دار المسلسل في أجواء جريمة غامضة ، وحقق نجاحاً كبيراً أدى لوليد بكتابة جزئين ثاني وثالث منه .

وكانت اخر اعماله الدرامية مسلسل "الزيبق" بطولة: كريم عبدالعزيز، شريف منير، سلوي عثمان، محمد شاهين ، طلعت زكريا، ريهام عبد الغفور ، ادوارد ، سهر الصايغ ، كارمن لبس، كارمن بصيبص، اخراج وائل عبدالله.