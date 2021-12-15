طوارئ في مدينة أمريكية لمدة يومين بسبب قط

تسبب قط في حالة طوارئ بمدينة دنفرا الأمريكية، بعد أن تسلق عمود شاهق للكهرباء بلغ طوله 11 مترا ومكث فوقه لمدة يومين مما تسبب في رفع حالة الطوارئ بالمدينة لمساعدة القط على النزول مرة آخرى.



ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن قط أسود بمدينة دنفرا الأمريكية، صعد أعلى أحد أعمدة الإنارة في المدينة ورفض النزول رغم كل المحاولات التي قام بها المواطنين اسفل العمود الذي كان يجلس فوقه.

وقام المواطنون في المدينة بتقديم كل الإغراءات للقط من طعام وشراب إلا أنه رفض رفضا قاطعا وظل أعلى العمود، و كان الأمر مخيفا لأن أسلاك الكهرباء في العمود كان بإمكانها صعقه و ذلك بسبب موجة الطقس السئ التي كانت تمر حينها من برق و رعد.



وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن مالكة القط اتصلت بشركة إنقاذ الحيوانات الأليفة لإينققاذ القط الخاص بها، إلا أن كل المحاولات فشلت و في اليوم التالي قامت مجموعة بإحضا سلم شاهق الإرتفاع ليتمكنوا من حمل القط إلى الأسفل.



جدير بالذكر انه في اليوم التالي قامت الشركة بإنقاذ القط و أعادته مرة آخرى إلى مالكته و قامت بإطعامه و انتهت حالة الطوارئ التي تسبب فيها القط بالمدينة.