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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحة السويس تكشف تفاصيل القبض على مزور بطاقات لقاح كورونا.. فيديو

تزوير بطاقات لقاح
تزوير بطاقات لقاح كورونا

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بضرورة تلقي اللقاح، والوزارة بالسويس تعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء بأنه لا بد من الحصول على اللقاح في المصالح الحكومية.

وأضاف إسماعيل الحفناوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2": "بدأنا بالفعل في المدارس والجامعات والمعاهد، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا"، منوهاً إلى أنه تم عمل نظام كبير لمنظومة التطعيمات، ويجب التسجيل عليه.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالسويس: "جالنا مجموعة شهادات عشان تتختم وبندخل على السيستم مش بنلاقيها متسجلة أصلاً، وقعدنا كمسئولين نتتبع الشهادات ديه جاية منين".

واستطرد: "ناس قالولنا إن فيه مصدر معين يتم خروج هذه الشهادات منه ، وإحنا مش جهة تحقيق عشان ناخد إجراء تجاه هذا المصدر، ولكن تحفظنا على بعض الشهادات اللي جاتلنا، وتابعنا المصدر اللي اتقال عليه، لحد ما جيه بنفسه هو عشان يعمل 11 شهادة، ودي كانت مفاجأة".

وأكمل وكيل وزارة الصحة بالسويس قائلاً: "تحفظنا على هذه الشهادات بواسطة أمن المديرية، وتم الاتصال بالنيابة العامة والشئون القانونية في المديرية لاتخاذ إجراء قانوني تجاه الواقعة، وتم إبلاغ الشرطة وعمل محضر بالوقعة، وتم ضبطه، وهو الآن معروض على النيابة للتحقيق في هذا الأمر".

وكشف إسماعيل الحفناوي عن هوية هذا الشخص قائلاً: "يعمل كموظف في هيئة التأمين الصحي، كل واحد لازم ياخد تطعيمه ويكون معاه الشهادة السليمة المختومة من وزارة الصحة، والتي تُثبت تطعيمه". 

الصحة بالسويس مزور بطاقات لقاح كورونا لقاح كورونا وكيل وزارة الصحة بالسويس برنامج صباحك مصري

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