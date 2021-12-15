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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رمضان عبد المعز: استقامة اللسان تحتاج لمجهود عظيم.. فيديو

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن  إيمان العبد لا يستقيم حتى يستقيم قلبه، مستشهدًا بحديث الرسول: لا يَسْتَقِيمُ إِيمانُ عبدٍ حتى يَسْتَقِيمَ قلبُهُ، ولا يَسْتَقِيمُ قلبُهُ حتى يَسْتَقِيمَ لسانُهُ، ولا يدخلُ رجلٌ الجنةَ من لا يَأْمَنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ.

وأضاف رمضان عبد المعز، خلال برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية دي إم سي،  أفضل شيء أن يحيا الإنسان على ذكر الله وعلى مائدة القرآن الكريم، وأن يتعلم من كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.


وأشار رمضان عبد المعز، إلى  أن الإنسان عليه جعل حياته في طاعة الله، متابعًا: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفسُ طماعة عودها القناع.

وأوضح أن استقامة اللسان تحتاج لمجهود عظيم، فليس من السهل تحقيق ذلك، لافتًا إلى أن الرسول أخبر أنه مع قرب الساعة ستحدث فتن، حيث قال صلى الله عليه وسلم: سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ فيها الأمينُ، وينطِقُ فيها الرُّويْبِضَةُ. قِيلَ: وما الرُّويْبِضةُ ؟ قال: الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ

واختتم رمضان عبد المعز: عندما تجد الكتب التي تحدثت عن الفتن وما يحدث في أخر الزمان، ستجدها تتحدث عن أن أهم عوامل النجاة، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك.
 

الشيخ رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون استقامة اللسان تحتاج لمجهود عظيم كلام الله وسنة النبي

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