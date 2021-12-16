جامعة عين شمس تفتتح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات ..اليوم

تفتتح اليوم جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بعد تجديده وتطويره بالكامل.

وياتي ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



و ممثلي شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشاركين في تحديث المبني.

يضم مبنى مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات في مبنى واحد، حيث تم البدء في إنشاء مركز البيانات وتجديد المبني في 5/2020 وتم الانتهاء منه في 9/2021.



ويتضمن خوادم جديدة وأجهزة ربط شبكي وأجهزة تأمين شبكات من وزارة التعليم العالي ضمن مشروع الجامعات الذكية، إلى جانب خوادم وبنك الأسئلة، وأجهزة ربط شبكي ووحدات تخزين وتجهيز مركز البيانات، وأجهزة حاسب آلي من وزارة الاتصالات لمعامل التدريب.

كما تم زيادة سعة الإنترنت من 300 ميجابت/ث إلى 2 جيجابت/ث (2000 ميجابت/ث)

ويخدم مركز البيانات 19 كلية ومعهد والمستشفيات الجامعية وإدارات الجامعة المختلفة بتوفير إنترنت فائق السرعة، كما يخدم المركز معامل الاختبارات الإلكترونية بكليتي الطب والألسن.