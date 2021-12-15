التشكيل الرسمي لمباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب

يستضيف ملعب "الثمامة" في الدوحة اليوم الأربعاء المباراة المرتقبة بين المنتخبين الجزائري والقطري ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر على أرضية ملعب "الثمامة" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

ويبدأ الإسباني فليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "محاربي الصحراء":

تشكيل قطر أمام الجزائر



حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: عبد الكريم حسن- عبد العزيز حاتم- حسن الهيدوس.

خط الوسط: أكرم عفيف- كريم بوضياف- همام الأمين- بسام الراوي.

خط الهجوم: بوعلام خوخي- المعز علي- إسماعيل محمد.

وكشف مجيد بوقر عن تشكيل منتخب الجزائر لحسم بطاقة النهائي:

تشكيل الجزائر أمام قطر

رايس امبولحي- حسين بن عيادة-إلياس شتى-جمال بن العمري-عبد القادر بدران- زكريا دراوي- سفيان بن دبكة- ياسر إبراهيمي- يوسف بلايلي- طيب مزياني- بغداد بونجاح.

وتأهل "العنابي" القطري إلى نصف النهائي بعد فوزه العريض على نظيره الإماراتي بخماسية بيضاء في ربع النهائي، فيما بلغ المنتخب الجزائري قبل النهائي بعد تجاوزه نظيره المغربي بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

ويتنافس الفائز من المواجهة على رفع كأس البطولة يوم السبت المقبل مع المنتخب التونسي الذي تغلب في وقت سابق اليوم على نظيره المصري بهدف دون مقابل في المباراة نصف النهائية الأولى.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا.