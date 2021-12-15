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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نكرتي مصر ليه ياست.. هكذا تسبب هدف « السولية » في الهجوم على دُرة التونسية

الفنانة درة
الفنانة درة

بهدف عكسي في مرماه في الدقيقة 94، تسبب عمرو السولية في خروج مصر من بطولة كأس العرب 2021، كما تسبب في هجوم ضاري على الفنانة التونسية درة.

خروج مصر من كأس العرب 

ودعت مصر البطولة من نصف النهائي، بعد الخسارة أمام تونس بهدف مقابل لاشيء برأسية عكسية لقائد منتخب مصر عمرو السولية أخطأها لتسكن شباك محمد الشناوي في الدقيقة الأخير من الوقت بدل الضائع.

وسينتظر منتخب مصر الخاسر من مباراة الجزائر وقطر لخوض مباراة المركز الثالث والرابع.

كيف هنأت درة منتخب تونس ؟

الفنانة التونسية دُرة احتفلت بفوز تونس على منتخب مصر من خلال منشور لها عبر فيسبوك، وأتبعته بصورة من احتفالات لاعبي تونس في ملعب المباراة.

وكتبت درة: « ألف مبروك لمنتخب بلادي التأهل لنهائي كأس العرب وألف مبروك للشعب التونسي على الفرحة إن شالله كل أيامنا في فرح وتحيا تونس الخضراء 🏆 ».

احتفال درة بمنتخب بلادها وفرحتها بفوزه في البطولة العربية لم يعارضه احد من الجمهور المصري بل إن كثيرًا من الجماهير المصرية هنأت الأشقاء في تونس بالفوز.

ولم يحجر أحد من الجماهير المصرية على فرحة الفنانة التونسية لكن سهام النقد طالت درة بسبب تجاهل المنتخب المصري تمامًا أو توجيه التحية للاعبيه بكلمة hard luck.

نكرتي مصر في ماتش ياست 

التعليقات على منشور درة عاتبتها كثيرًا بحكم معيشة الفنانة في مصر وإقامتها فيها ونجوميتها وشهرتها التي اكتسبتها في كل الوطن العربي عن طريق تواجدها في مصر.

أحمد فهيم وجه لها عتابًا قائلًا: « مفيش هارد لك بلدي التانية مصر ؟ اللي فيها 90 % من جمهورك، واللي كنت سبب شهرتك، واللي انتي بتكتبي البوست دة و انتي موجودة فيها دلوقتي !».

وقال حساب يحمل إسم علا سمير: « وبالنسبه لمصر بلد جوزك اللي شهرتك إيه ... مفيش حتي هارد لك ليها
نكرتيها في ماتش يا ست ؟». 

وتصاعدت الانتقادات إلى حالة الحدة حيث قال حساب يحمل اسم أسماء حسن: « وبالنسبه لمصر اللي قاعده فيها وأكله شاربه مربعه ممثله مدرمغه ف نعيمها ومتجوزه من رجالتها.. نستيها ولا افتكرني دلوقتي انك من تونس !!ماتورينا خطوتك الحلوة لتونس وفرجينا الشهره وتمثيلك هناك ولا هو بق وفعل مفيش».

وقالت بيبة عبدالله: «ياخسارة يا درة جانبك الذكاء في هذا البوست الذي سيقلب عليكى المصريين كان يجب عليكي عند تهنئة فريق وطنك الأم إضافة عبارة هارد لك للفريق المصري تعلمي من الفنان صابر الرباعي الذي عبر عن فرحته بفوز فريقه بس بذكاء حتى لا يفقد حب المصريين». 

عمرو السولية كأس العرب 2021 درة منتخب تونس فيسبوك

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