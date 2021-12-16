زوجة تقتل زوجها طعنا بالسكين وأقاربه يكشفون تفاصيل الجريمة..فيديو

عرض برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " تقرير عن زوجة تقتل زوجها طعنا بالسكين.

ومن جانبه قال محمد هشام شقيق المجني عليه ، إن المجني علية كان يعمل سائق ميكروباص وتعرف علي زوجته فاطمة قبل فرحهم بسنة واحد ، مؤكدا انهم تزوجوا عن حب .

واضاف محمد هشام ، انه تلقي اتصال من اخوه الصغير وقال لي تعالي عند الدكتور ولم يقول لي السبب وعندما ذهبت جدت أخي مضروب بسكينة في صدرة من قبل زوجته وهذا لأنه عندما عاد من الخارج قال لها " حضري عشاء " ردت علية قائلة " معملتش اكل عشان مسبتش فلوس " .

ومن جانبه أوضح إبراهيم عبد الخالق عم المجني علية ، عندما دخلت علية وجدته ملقي علي الأرض وقال لي الحقني مراتي ضربتي بالسكينة وبعدها لفظ انفساه الأخيرة .