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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تقدم هدية ثمينة لمعجب زارها في منزلها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب والمعجب

نشر أحد معجبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك وثق من خلاله لحظات زيارته للفنانة بمنزلها. 

وظهر الشاب في الفيديو يتجول في الشارع ويقترب من منزل شيرين عبد الوهاب، وأعرب عن فرحته بلقائه بها، وتوقيعها له، وزجاجة العطر الخاصة بها (برفيوم) التي أهدتها له. 

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب 

من جهة أخرى، حققت أغنية “خاصمت النوم" لـ المطربة شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جداً حيث كسرت حاجز ال٢ مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها كما احتلت التريند رقم ١ عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات أغنية “خاصمت النوم" لـ المطربة شيرين عبد الوهاب:"بعدك مارتحتش يوم .. ونسيت وخاصمت النوم  .. أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر  فيك .. هكدب لو قولت بخير .. بصراحه انا وجعي كبير  .. متقولش ان انتا نستني وعادي وهنت عليك”.

يرضيك يعني اعيش مافيش ولا اي حاجه نفعاني عشان انساك .. منا اصلا روحي معاك .. انساك ازاي وبأيه .. ريح قلبي قول حلول خلينا نرجع تاني بلاش وداع .. وكفايه وقت ضاع .. ما البعد بنتعب فيه”.

"خاصمت النوم" كلمات : عمرو المصري ، وألحان : عمرو الشاذلي، وتوزيع و مكس : عمرو الخضري، جيتار : مصطفى نصر. 

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