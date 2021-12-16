تمثال مارادونا يخطف الأنظار في مطار بالأرجنتين

كشف النقاب عن تمثال للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا، داخل مطار إيزيزا الدولي، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة المُشغلة للمطار الرئيسي في الأرجنتين.

وتمت صناعة تمثال الأسطورة الراحل، الذي توفى في 25 نوفمبر2020 عن عمر ناهز 60 عاماً، بالحجم الطبيعي، ويستعيد صورته لحظة عزف النشيد الوطني للأرجنتين في مونديال المكسيك 1986.

وقبل كشف النقاب عنه اليوم، زار كل من زوجه مارادونا سابقا، كلاوديا فيافانيي، وابنتيه دالما وجيانينا مارادونا، وشقيقه راؤول مارادونا، التمثال في مراسم حميمية وخاصة داخل المطار، قبل التوجه للسعودية لمشاهدة مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني على الكأس التي تحمل اسم الأسطورة الراحل.

وتعود فكرة إقامة تمثال لمارادونا في المطار الرئيسي في البلاد، إلى سنوات سابقة نظرا للعلاقة القوية التي تربط صاحب القميص رقم (10)، ومؤسس شركة الطيران، إدواردو إيورنيكيان، وفقا لما أعلنته الشركة في بيان رسمي.