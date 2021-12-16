طقس اليوم.. أمطار بعدة مناطق بالمحافظات تمتد للقاهرة الكبرى مساء

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم، الخميس، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون طقس اليوم، ليلا، بارد في أول الليل شديد البرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، هي فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص الأمطار تكون خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 11

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 7

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10