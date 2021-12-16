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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم مسح المرأة على الملابس للوضوء في مكان العمل؟.. الإفتاء تجيب

حكم مسح المرأة على
حكم مسح المرأة على الملابس للوضوء في مكان العمل

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم مسح المرأة على الملابس للوضوء في مكان العمل؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لو كان المسح على الكم مثلا فهذا لا يصح، لأن الوضوء فيه أعضاء لا بد أن تغسل وأعضاء تمسح.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن الأعضاء التى تغسل في الوضوء هي الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين.

وأوضح أن الغسل الاصل فيه أنى أصب المياه وجعلها تجري على العضو، والمسح على الكم ليس غسلا، وبالتالي هذا لا يصح فلا بد أن أتوضأ وضوءا صحيحا، واغسل الأعضاء التى يجب غسلها وأمسح على الرأس.

هل يجوز التيمم في البرد الشديد بدلا من الوضوء

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد القارس والذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر ، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.

وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردا على أسئلة المصلين قائلا: الوضوء في البرد القارس والذي تبلغ درجة حرارته تحت الصفر ، أيضا لا يكون إلا إذا كان هناك ضرر سيلحق بالشخص المتوضئ كأن يكون الوضوء سيحدث له عاهة مستديمة أو اي ضرر بالغ.

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وتابع: الوضوء سلاح المؤمن لأنه سيلبي التوجيه النبوي حيث ما أدركته الصلاة ، كما أن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.

 

ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟

حكم مسح الرقبة في الوضوء.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحة التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” يقول: كيف يكون مسح الرأس والرقبة والأذنين؟


 

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف لسيدنا عثمان رضي الله عنه، كيفية المسح على الرأس فـ نفض الماء ثم أدبر وأقبل، أي ذهب بها ورجع بها، وفي وصف آخر مسح على ناصيته ثم على العمامة.

وفيما يتعلق بالمسح على الرقبة قال، إن المسح على الرقبة هو قول عند بعض الفقهاء لكنها ليست ركناً من الوضوء، إلا أن فعلها مستحب ومن تركها فلا شيء عليه.

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