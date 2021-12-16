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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول ضد نيوكاسل.. التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام "الماكبيس"

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

يستهدف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، تحقيق رقمين قياسيين، عندما يستضيف الريدز نظيره نيوكاسل، اليوم، الخميس، في العاشرة مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

ويحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدف في لقاء اليوم، ليصبح “مو” اللاعب الوحيد في تارخ ليفربول الذي يسجل في شباك نيوكاسل في 5 مواسم متتالية على ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

 

وفي حال سجل أو صنع محمد صلاح أمام الماكبيس مباراة اليوم، سيعادل إنجاز جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي “القياسي” بالتسجيل أو صناعة الأهداف في 15 مباراة متتالية في البريميرليج.

 

ليفربول ضد نيوكاسل:

 

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز على نيوكاسل في مباراة اليوم، وتضييق الخناق على مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

 

وخاض فريق ليفربول 16 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 11 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات وخسر في مناسبة وحيدة.

 

على الجانب الآخر، يطمح فريق نيوكاسل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول في لقاء الليلة، تمنحه دفعة قوية، للقتال خلال الفترة المقبلة، للهروب من منطقة الهبوط.

 

ويقدم فريق نيوكاسل نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز في لقاء وحيد، بينما تعادل في7 مباريات، وخسر 8 مواجهات.

 

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول ونيوكاسل كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب ب 41 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 10 نقاط.

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ليفربول ضد نيوكاسل.. التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام "الماكبيس"

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