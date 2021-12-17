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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بالأسعار بين ام جي HS وهافال H6 موديل 2022 | صور

مقارنة بالأسعار بين
مقارنة بالأسعار بين ام جي HS وهافال H6 موديل 2022

تعتبر السيارات  الصينية فى الفترة الحالية من الأكثر انتشاراً و رواجاً فى معظم السواق العربية، وعلى رأسها للسوق المصري، حيث يشهد السوق حالياً منافسة قوية بين السيارتين ام جي HS وهافال H6 موديلات 2022.

قوة المحركات

ينتمي طراز ام جي  HSموديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام  SUV، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 169 حصان، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن. متر، متصل بنقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيكي الأداء.

زودت سيارة هافال H6 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيكي.

التجهيزات

دعمت سيارة ام جي HS موديل 2022 بمثبت سرعة، وخاصية الدخول الذكي، وزر نظام القيادة الرياضية عبر عجلة القيادة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء ثنائي التحكم مع وجود مخارج خلفية وسخانات فى المقاعد الأمامية، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من شاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا، وفتحة سقف بانوراما، شاشة وسائط 10.1 بوصة.

دعمت هافال بالعديد من التجهيزات والكماليات جنوط رياضية 18 بوصة، وسخانات بالزجاج الخلفي، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، ومفتاح ذكي، زر تشغيل/ إيقاف المحرك.

عوامل الأمان

تأتي سيارة إم جي HS بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ABS ، EBD ،CBC ، TCS ، VDC، HAZ ،HHC BDW ARP +HDC، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وخاصية التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب، والتحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

 

دعمت سيارة هافال H6 موديل 2022 فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، وأنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، ومساعد للفرامل BA، وثبات إلكتروني، والتحكم في الثبات عند المرتفعات، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية

 

أسعار ام جي HS موديل 2022:

الفئة الأولى LUXURY BLACK INTERIOR بسعر426990 جنيه.

الفئة الثانية LUXURY BROWN INTERIOR بسعر431990 جنيه.

الفئة الثالثة LFC EDITION بسعر436990 جنيه.

 

أسعار هافال H6 موديل 2022:

الفئة الأولى STANDARD بسعر385000 جنيه.

الفئة الثانية DELUXE بسعر415000 جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE بسعر435000 جنيه.

الفئة الرابعة HIGH DELUXE بسعر470000 جنيه.

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