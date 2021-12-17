سوق المستعمل.. سعر دودج DART موديل 2013 | صور

اكتسبت طرازات دودج DART ثقة الكثيرين من محبي العلامة الأمريكية العريقة، بسبب القوة والرفاهية التى تحملها، كما أنها تناسب الكثير من الشباب التي تفضل الطرازات الرياضية، و من أبرزها فى سوق المستعمل تأتى دودج DART موديل 2013.

تأتي سيارة دودج DART موديل 2013 بمحرك سعة 1400 سي سي متصل بشاحن توربيني، 4 سلندر، يعطي قوة 160 حصان و عزم دوران، متصلة بعلبة تروس أوتوماتيكية سداسية السرعات، مما تتسارع السيارة من 0 الي 100 كم/س في خلال 8 ثواني.

جهزت سيارة دودج بشاشة ملاحة بمقاس 8.0 بوصة تعمل باللمس، من اجل تحديد الاتجاهات و الطرق ذلك بالاضافة الى خاصية البلوتوث للرد على الهاتف ، اما عن الكونسول الوسطي فهو صغير الحجم و المقاعد عليها غطاء جلدي فاخر .

دعمت سيارة دودج DART موديل 2013 بخاصية للأمن والسلامة، مثل 10 وسائد هواء قياسية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام التحكم فى العزم ونظام تعزيز الفرامل، ونظام التحكم فى الثبات، الالكترونى وكاميرا خلفية ونظام مساعدة ركن السيارة.

جاءت سيارة دودج تشارجر موديل 2013 بمصابيح أمامية قياسية كاشفة، بالإضافة الى تطعيمات مفصلة، بينما تظهر تطعيمات الكروم أسفل المصابيح الأمامية الكاشفة وداخل مصابيح، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.

تتراوح أسعار دودج DART موديل 2013 في سوق المستعمل من 220 ألف إلي 260 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.