إصابة تلميذ إبتدائى سقط من الدور الثانى بمدرسة ببنى عبيد

أصيب طالب بالصف السادس الإبتدائي بمدرسة أبو المعاطي الباز الإبتدائية التابعة لادارة بني عبيد التعليمية بمحافظة الدقهلية، باصابات بالغة وكسر بالجمجمة والضلوع والفك اثر سقوطه من الدور الثاني بالمدرسة اثناء الفسحه وتم دخوله مستشفي بني عبيد المركزي ولخطورة الحالة تم نقله الي مستشفي الطوارئ الجامعي.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية،إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا الي العقيد آسر البطراوي، مأمور مركز شرطة بني عبيد من ادارة المستشفيات بوصول احد الاطفال مصابا بإصابات بالغة ادعاء سقوطه من علو .



بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد الي مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة الطفل "محمد عصام محمد المنسي" طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة أبو المعاطي الباز الابتدائية، وتبين سقوطه من الدور الثاني بالمدرسة اثناء الفسحة واصيب بكسر في قاع الجمجمه ونزيف في المخ وكسر في الضلوع وكسر في الفك ولخطورة حالته تم تحويله الي مستشفي الطوارئ الجامعي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.