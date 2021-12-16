وزير الرياضة يبحث مع رئيسي الاتحادين المصري والأفريقي تطوير الرجبي في مصر

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الأفريقي للرجبي التونسي خالد بابو ، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون ورئيس الاتحاد الأفريقي للترايثلون ، بحضور المهندس حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي، وحسن خالد نائب رئيس الاتحاد ، والدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لقطاع البطولة، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لقطاع البطولة.

تناول اللقاء ، سبل توسيع وتطوير لعبة الرحبي في مصر وأفريقيا ، وجعل مصر مركزا إقليميا في أفريقيا للعبة ، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة مصر لتصفيات مجموعة الشمال للرجال والسيدات والمؤهلة لبطولة إفريقيا ، وتعتبر هذه البطولة مؤهلة لبطولة إفريقيا أبريل 2022 والتي بدورها مؤهلة لكأس العالم في جنوب إفريقيا سبتمبر2022.

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة علي توسيع قاعدة الممارسة للعبة للرجبي وزيادة عدد الفرق والممارسين للعبة ، مؤكداً الدعم الكامل للاتحاد المصري والعربي والأفريقي للرجبي لنشر اللعبة ، مشيراً إلي دراسة آليات نشرها في كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية.

وأعرب صبحي عن تقديره وامتنانه لرئيس الاتحاد الأفريقي للرجبي لاهتمامه بتوسيع نطاق اللعبة داخل مصر والقارة الأفريقية ، مشيراً إلي تقديم الدولة المصرية كافة أوجه الدعم اللازمة لكافة الاتحادات الرياضية والنوعية.

وأكد الاتحاد الإفريقي للرجبي تطلعه للعمل مع الاتحاد المصري على توسيع نطاق اللعبة في مصر وأفريقيا ، موجهاً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه الدائم للرياضة المصرية والإفريقية بشكل عام ،ودعم الاتحاد الأفريقي للرجبي للاتحادات بالوسائل التقنية والطبية المختلفة وللرياضيين من أجل تحسين أدائهم ورفع مستوى جميع اللاعبين وأبطال القارة للرجبي من أجل المزيد من الوجود في المسابقات العالمية، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على النتائج التي يتم الحصول عليها وعلى الألقاب المترتبة عنها.

يذكر أن الاتحاد المصري للرجبي تلقي خطابا من الاتحاد الأفريقي بالموافقة علي طلب مصر تنظيم تصفيات مجموعة الشمال للرجال والسيدات والمؤهلة لبطولة أفريقيا ، والمقرر لها 17، 18 ديسمبر الجاري ، بمشاركة ست فرق في منافسات الرحال وخمسة فرق في منافسات السيدات.

علي هامش اللقاء ، اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ،مع المجلس الجديد لاتحاد الرجبي ، مقدماً التهنئة لهم ، متمنياً التوفيق والمساهمة في نشر وتطوير رياضة الرجبي.

في هذا السياق ، أشار المهندس حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي إلي أن رياضة الرجبي هي رياضة عالمية ،كما أنها أصبحت أولمبية، مؤكداً أنها بدايتها في مصر مبشرة بشكل كبير.

ويضم مجلس ادارة الاتحاد المصري للرجبي ( حسن خالد - محمد مختار - زياد الشاذلي - حسين غزاوي - احمد زكريا ).