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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرط واحد.. إيران تستعد لعرض محتوي كاميرات المراقبة في منشآتها النووية

إيران
إيران

قالت إيران، اليوم الخميس، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون قادرة على مشاهدة محتوى كاميرات المراقبة في موقع نووي، إلا بعد رفع العقوبات المفروضة على البلاد.

وخرجت 4 كاميرات مراقبة تابعة لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المسؤولة عن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، عن الخدمة منذ يونيو في موقع تيسا، الذي يصنع أجهزة طرد مركزية في غرب طهران، بعد "تخريب" نسبته طهران إلى إسرائيل. 

واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأربعاء، على استبدال هذه الكاميرات المعطلة، لكن طهران أكدت أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاهدة ما سجلته تلك الكاميرات إلا بعد رفع العقوبات.

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والناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالفندي، أكد لوكالة إرنا الإيرانية، أنه "ستركب الكاميرات بحيث تلتقط مقاطع فيديو ستخزن في ذاكرتها".

وأضاف: "عندما تبلغ قدرتها التخزينية القصوى، تسحب بطاقات الذاكرة وتوضع تحت الإدارة المشتركة لإيران والوكالة. لن تتمكن الوكالة بأي حال من الأحوال من الوصول إلى هذه المعلومات قبل رفع العقوبات”.

ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية البرنامج النووي إسرائيل البرنامج النووي الإيراني اخبار ايران

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