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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق أسماء عدد من الشهداء على مدارس وشوارع الدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

علىس اليوم الخميس الدكتور محمد أبوغنيمة  السكرتير العام لمحافظة الدقهلية  إجتماع لجنة المسميات التاريخية بالدقهلية.

وقد تناول الإجتماع إستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات بشأن إطلاق أسماء الشهداء والرموز التاريخية والمتبرعين باراضي من ملكياتهم الخاصة، على المدارس والشوارع والميادين بنطاق المحافظة وفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن وذلك بعدد من مراكز ومدن أحياء وقري المحافظة.. 

ففي مركز ومدينة تمي الامديد تقرر اطلاق اسم الشهيد مجند محمد عبد الملك احمد علي مدرسة الخمسة الابتدائية، وفي مركز ومدينة بلقاس تقرر اطلاق اسم الشهيد هاشم احمد هاشم علي مدرسة بلقاس الثانوية التجارية، وفي مركز ومدينة اجا تقرر اطلاق اسم الشهيد محمد حازم الدقماق علي مدرسة منية سمنود الاعدادية بنات.

ووفي مركز ومدينة ميت غمر تقرر اطلاق اسم الشهيد احمد محمد ايوب ابو الخير علي وحدة طب الاسرة بقرية كفر الشيخ هلال، وفي مركز ومدينة دكرنس تقرر اطلاق اسم الشهيد سمير السيد السيد يوسف علي المدرسة الاعدادية بنات بمدينة دكرنس ، وفي مدينة المنصورة تقرر اطلاق اسم الشهيد العقيد محمد مصطفي الجوهري علي مدرسة ناصر الرسمية للغات بالمنصورة. 

كما وافقت اللجنة علي اطلاق اسم " فياض " علي معهد الاحمدية الاعدادي بنين بالمنزلة حيث ان الارض تبرع من محمد محمد فياض.

 كما وافقت علي اطلاق اسم المتبرع بالارض فاروق الحديدي علي المدرسة الثانوية الفنية بدنجواي مركز شربين ، كما وافقت علي اطلاق اسم عبد الفتاح احمد العزب علي مدرسة كفر طناح الابتدائية بمركز المنصورة للتبرع بالارض ،وايضا اطلاق اسم " شارع المستقبل " علي الشارع المجاور لعمارة البر باتجاه سندوب مركز المنصورة.  

ومن جانبه أكد "السكرتير العام" انه قد صدرت موافقات اللجنة على التسميات المشار اليها بعد مناقشتها بكل دقه من كافة الجوانب وتطبيق الضوابط والمعايير  فى هذا الشأن .

الدقهلية لجنة المسميات أسماء الشهداء الرموز التاريخية المدارس الشوارع والميادين

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