نائب محافظ القاهرة: تكثيف حملات النظافة وحل فورى لمشاكل المواطنين

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتكثيف حملات النظافة اليوميه بالأحياء حفاظا علي المظهر الحضاري ومراعاة لصحة وسلامة المواطنين خاصة فى ظروف انتشار الاوبئة والفيروسات ، وكذلك حملات رفع الاشغالات والمكثفة متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية باستمرار.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عدم السماح بأى مخالفات بنطاق المنطقة ، مشددة على ضرورة الازالة الفورية لأسباب الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور.

وفي هذا السياق شن حى دار السلام بالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهره وبقيادة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي دار السلام بشن حمله مكبرة تضمنت نظافة ورفع المخلفات وتجريد التراكمات بكورنيش النيل.

وبالتنسيق مع إدارة الحدائق والتشجير تم تهذيب وتقليم الاشجار بالكورنيش وتم رفع مخلفات الأشجار.

وفى سياق آخر و بالتنسيق مع قسم شرطة دار السلام وشرطة المرافق تم تنفيذحملة اشغالات علي المحال التجاريه المخالفه والمتعديه علي الطريق استهدفت ( شارع الفيوم - محيط مجمع المدارس - شارع مخيمر- شارع 30 مارس - شارع خيري الجندي) وتم رفع جميع الاشغالات من أمام المحلات التجارية المتعديه علي جانبي الطريق و المرور بالمقاهي والتحفظ على مجموعه كبيرة من الشيشة والكراسي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمه حيال المخالفين من قبل شرطة المرافق وتم وضع المضبوطات بمخازن الحي.

كما تابعت نائب المحافظ أعمال رصف الطريق بشارع جسر الالاي حيث تجرى أعمال تطوير ورصف الشارع ومتفرعاته وذلك تيسيرا علي المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي طبقا للخطه الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 وذلك تمهيدا لجعله مدخل جديد لدار السلام من اتجاه مصر القديمه.

فى السياق ذاته وردت شكوى من مواطنى حى المعادى تفيد وجود كافيهات بأبراج عثمان على الشارع بالإضافة إلى وضع زرع يؤثر على حرية التحرك وشغل المكان دون وجه حق إلى جانب استخدام الشيشة وإزعاج طوال اليوم حتى الساعة 2 صباحا ، كما انها تعيق المارة وتتسبب فى الضجيج والازعاج إلى جانب تشويه المظهر العام للطريق.



وفور ورود الشكوى وعرضها على نائب المحافظ ، وجهت بسرعة التحرك والتعامل الفورى مع الشكوى الواردة وإزالة اسباب الشكوى فورا وتم بالفعل التنسيق مع منال محمود القائم بأعمال رئيس حى المعادى والادارات المعنية والمتابعة الميدانية، وتم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات بذات الموقع إلى جانب تنفيذ حملة نظافة مكبرة وتمت مصادرة ما نتج عن حملة الاشغالات وايداعها مخازن الحى واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين بالإضافة إلى التنبيه على الباعة بعدم العودة مرة اخرى.

تمت الاعمال تحت إشراف منال محمود القائم بأعمال رئيس حى المعادى فى إطار ما وجهت نائب المحافظ فى وقت سابق بضرورة استمرار التواجد الميدانى الدائم لرؤساء احياء المنطقة الجنوبية وضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها ومتابعة حلها فى اسرع وقت ممكن والسعى لعدم تكرارها.

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