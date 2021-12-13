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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة عن تردي أوضاع النظافة بـ حلوان: لا تهاون مع المقصرين

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه لا تهاون او تراخى مع المقصرين فى أداء عملهم والمتسببين فى تردى المنظر العام للشوارع وانتشار القمامة، مشيرة الى أنها لا تسمح بأى تقصير فى حق المواطن.

جاء ذلك خلال جولة ببعض الشوارع الرئيسية والميادين بنطاق حى حلوان بهدف التأكد من تنفيذ ما وجهت به من رفع التراكمات والمخلفات ورفع مستوى النظافة.

 وقد قامت بالمرور بعدة شوارع والمناطق الأكثر شكوى من التراكمات وقد شملت منطقة عزبة الوالدة ونفق الوالدة والشارع الغربي العزبة القبلية، كما تفقدت منطقة المثلث وشارع اطلس وبعض مجاورات المشروع الامريكى وامتداد شارع منصور شارع حفنى ابو جبل.

ولاحظت خلال مرورها بتردى وسوء حالة النظافة بمعظم الشوارع، كما وجهت إنذار لمتعهد النظافة.

كما قامت خلال المرور بالتحدث مع السيدات والمواطنين بشرفات المنازل واستوقفت بعض المارة لتطمئن عن رضاهم عن مستوى النظافة كما استفسرت معهم عن وصول عامل النظافة اليهم لجمع المخلفات.

واكدت لهم انها تتابع عن كثب وبكل عناية تقديم افضل الخدمات لهم وبشكل حضارى يليق بهم وقد ابدى بعضهم عن ارتياحه لمتابعة اجهزة الدولة لاحتياجات المواطن والسعى لتلبية احتياجاته.

وفى سياق متزامن قامت بالمرور بمحطة مترو حلوان وقد قادت حملة مكبرة لرفع الإشغالات للتسهيل على المواطنين وفتح الطريق للمركبات لتوفير السيولة المرورية.

وأكدت نائب المحافظ على ان الصحة العامة وسلامة المواطن هى أولى الأولويات خاصة فيما نشهده من انتشار الاوبئة والفيروسات وشددت على متابعة حالة النظافة بالشوارع وتنفيذ حملات دورية.

كما أكدت على استمرار مرورها بباقى الشوارع ومتابعتها لتحقيق ما وجهت به وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع وإضفاء طابع حضاري ومظهر جمالي راقى يميز شوارع الحي وأحياء المنطقة بالكامل.

وشددت على ضرورة الاستمرار فى المتابعة من مشرفى المربعات والمتابعة الميدانية والرصد البيئي وإعداد تقارير وافية اول بأول بكل ما تم من حملات وإجراءات فى هذا الشأن.

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القاهرة تردى المظهرالعام القمامة مستوى النظافة حلوان

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