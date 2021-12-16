محمد صلاح يحتل ترند تويتر بإنجلترا ومصر بعد تسجيله هدفا في نيوكاسل..شاهد

تصدر محمد صلاح ترند موقع التواصل الاجتماعى فى مصر وانجلترا بعد تسجيله هدف في شباك نيوكاسل يونايتد لتصبح النتيجة 2-1 لليفر ، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج مو صلاح وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتى :

سجل فريق ليفربول هدفين في شباك مضيفه نيوكاسل يونايتد لتصبح النتيجة 2-1 ، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

واستغل جوتا تخبط دفاع نيوكاسل مسددا الكرة في الشباك محرزا الهدف الأول وأضاف محمد صلاح بعده ثاني الأهداف بعد كرة ارتدت من حارس المرمي.

وجاء الهدف الاول لصالح نيوكاسل من تسديدة قوية من شيلفي على يمين أليسون، بعد تشتيت خاطئ من تياجو للكرة.

ليفربول يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل بالمركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 10 نقاط.

وأعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن تشكيل "الريدز" الأساسي، الذي شهد وجود محمد صلاح.

وكان ليفربول أعلن إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وغيابهما عن مواجهة الليلة ضد نيوكاسل يونايتد في بريميرليج، وهم فيرجيل فان دايك، وكورتيس جونز وفابينيو.