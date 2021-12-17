شانجي Q35 الجديدة تستعد للانطلاق بالسوق المصري .. تفاصيل

تستعد النسخة شانجي Q35 الجديدة للانطلاق قريبًا داخل السوق المصري للسيارات، وتعد هذه النسخة واحدة من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وتضم السيارة باقة من التجهيزات الفنية والتي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، مع عناصر الحماية والامان، بالاضافة إلى برامج دعم قائد المركبة.

المواصفات العالمية للسيارة شانجي Q35 الجديدة

دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر سعة 1500 سي سي 16 صباب، قادر على انتاج قوة 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء رباعي السرعات، أو ناقل حركة اخر يدوي من 5 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 160 كم/ساعة.

وتضم السيارة شانجي Q35 مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومستشعرات ركن خلفية مدعومة بكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، مع نظام صوتي وترفيهي عبر شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء.

بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة مع قاعدة عجلات بطول 2.560 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.286 مم، وعرض يبلغ 1.185 مم، و 1.665 مم للارتفاع، مع خزان وقود يتسع لـ 46 لتر، بالاضافة إلى اطلالة خارجية تعتمد على مصابيح امامية حادة، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، إلى جانب الشبكات الامامية صاحجبة الفتحات الهوائية المتعددة، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية للفئات عالية التجهيز.