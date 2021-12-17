عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شانجي Q35 الجديدة تستعد للانطلاق بالسوق المصري .. تفاصيل

شانجي Q35 الجديدة
شانجي Q35 الجديدة تستعد للانطلاق بالسوق المصري

تستعد النسخة شانجي Q35 الجديدة للانطلاق قريبًا داخل السوق المصري للسيارات، وتعد هذه النسخة واحدة من الاصدارات التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وتضم السيارة باقة من التجهيزات الفنية والتي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، مع عناصر الحماية والامان، بالاضافة إلى برامج دعم قائد المركبة.

 

المواصفات العالمية للسيارة شانجي Q35 الجديدة

 

دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر سعة 1500 سي سي 16 صباب، قادر على انتاج قوة 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء رباعي السرعات، أو ناقل حركة اخر يدوي من 5 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 160 كم/ساعة.

وتضم السيارة شانجي Q35 مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومستشعرات ركن خلفية مدعومة بكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، مع نظام صوتي وترفيهي عبر شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء.

 

بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة مع قاعدة عجلات بطول 2.560 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.286 مم، وعرض يبلغ 1.185 مم، و 1.665 مم للارتفاع، مع خزان وقود يتسع لـ 46 لتر، بالاضافة إلى اطلالة خارجية تعتمد على مصابيح امامية حادة، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، إلى جانب الشبكات الامامية صاحجبة الفتحات الهوائية المتعددة، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية للفئات عالية التجهيز.

شانجى Q35 شانجي Q35 شانجي Q35 الجديدة سيارة شانجي Q35 الجديدة

ترشيحاتنا

متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة؟.. تعرف على آراء العلماء والقول الراجح

بسبب الغيرة.. شابة تتسبب في إفساد زفاف صديقتها

شانجي Q35 الجديدة تستعد للانطلاق بالسوق المصري .. تفاصيل

بعد هدف صلاح في شباك نيوكاسل .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

أمريكا.. السلطات الصحية توصي بعدم استخدام لقاح جونسون آند جونسون

كانت له كصيام الدهر .. تعرف على أسرار الأيام البيض وموعدها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من الصحة عن "أوميكرون"| فيديو

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنى مع مواهب جديدة والتقط السيلفي مع الجمهور وعزف ورقص على طريقة مايكل جاكسون.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

حكاية السهرة.. أشهر "خطافة رجالة".. من هي أول ممثلة مسيحية دفنت في البقيع؟

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

امرأة صفق لها الشيطان.. استدرجت طليقها وذبحته بعد ارتباطه وأخرجت لسانها لخطيبته

فيديو

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ