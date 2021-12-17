فيفي عبده : أرفض التبرع بأعضائي بعد الوفاة.. ولا أذهب للدجالين.. فيديو

ردت الفنانة فيفي عبده، على تكرار شائعة وفاتها كثيرا في الفترة الأخيرة، قائلة :" بيموتوني كثيرا ولما اموت بجد محدش هيصدق".



وقالت فيفي عبده في حوارها في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" ساعات بشوف صور العزاء بتاعي على السوشيال ميديا ".



واضافت فيفي عبده :" لا أوافق على التبرع بأعضائي بعد الوفاة وكل واحد له وجهة نظر في هذا الأمر ".

وتابعت فيفي عبده :" لا أذهب إلى الدجالين من أجل فك الأعمال، واللي يفكر يروج للدجالين يكون غلطان، ونتغلب على كل ده بالقرآن والصلاة ".



وردت على شائعة زواجها من جمال عبد الحميد لاعب كرة القدم، قالت فيفي عبده :" لم اتزوج من اللاعب كرة القدم جمال عبد الحميد ولكني صورت فيلم معه وده اخويا ".