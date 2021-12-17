الرجاء: كفانا عبثا في الكرة الإفريقية.. نحترم الأهلي ولكن

أعرب عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي عن احترام النادي الأهلي لكن دون خوف من مواجهته في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي يواجه الرجاء في كأس السوبر الإفريقي يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 ديسمبر في قطر في محاولة لحصد لقب قاري جديد.

وفي تصريحات لقناة "المحور" قال عبد الإله "نحترم الأهلي لكننا لا نهابه، علاقتنا معه طيبة مثل علاقة الجماهير ببعضهم البعض في الناديين".

وأضاف متحدث الرجاء :"أجواء الفريق يسودها التفاؤل قبل مواجهة الأهلي، سنلعب ضد حسنية أغادير ثم نطير إلى قطر لملاقاة الأهلي، ونتمنى تقديم مباراة تشرف الكرة الإفريقية".

وأنهى عبد الإله :"رفضنا العبث بمواعيد المباريات الإفريقية، وكان من الممكن أن تقام المباراة بعد كأس الأمم الإفريقية، كفانا ارتجالية وعبثا في الكرة الإفريقية، جميعنا نرى كيف يتم تسيير الأمور في أوروبا وأمريكا الجنوبية بخصوص مواعيد المباريات".