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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رابطة علماء فلسطين تدين دعوة نائب في الكونجرس لـ"تفكيك" الأقصى

صدى البلد

أدانت رابطة علماء فلسطين، أمس الخميس، تصريحات عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري بول جوسار، بشأن المسجد الأقصى.

والاثنين، قال جوسار في بيان، إن الهيكل المزعوم "القابع في قلب البلدة القديمة بالقدس، هو أرض مقدسة لليهود، ومن المقيت أن يُسمح ببناء مسجد الأقصى فوق المعبد".

ودعا عضو الكونجرس الأمم المتحدة إلى "إيجاد سبل لتفكيك ونقل المسجد، الذي يعد إهانة لجميع الأديان"، على حد زعمه.

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وقالت الرابطة في بيان ردا على جوسار: "ندين بشدة هذا البيان، ونطالب علماء الأمة (..) بمضاعفة جهودهم لنصرة قضية الأمة والمسجد الأقصى".

ورأت الرابطة أن "المسجد الأقصى يتآمر عليه الاحتلال وأذنابه ويخططون لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم ليلاً ونهاراً".

وتابعت: "نؤكد أنه لا مكان في هذا العالم لمن يحرض على العنف الديني، ويستخدم هذا التحريض أداة لكسب النفوذ، أو دعاية له، فالتحريض على مكان عبادة إسلامي مقدس هو إرهاب بحد ذاته، بل حرب دينية فعلية ضد المسلمين كافة".

وطالبت الرابطة الكونجرس الأمريكي بـ "طرد النائب (جوسار) وحجب الثقة عنه، وتجريده من مهامه"، وتابعت القول مستنكرةً: "تخيلوا لو أنه طالب في بيانه بتدمير حائط البراق أو كنيسة القيامة".

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