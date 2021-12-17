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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب : حسام حبيب كبرنى وحبه شوهني .. ونوال الزغبى كانت صح I فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

نشرت الإعلامية نضال الأحمدية جزء جديد من حوار قد أجرته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية . 

وخلال الحوارت أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب ان زوجها السابق حسام حبيب بالفعل وضعها بمثابة تاج فوق رأسه وكبرها  ، إلا أن هذا الحب شوهها، ورفضت التوضيح مؤكدة أنها لن تتحدث عن حياتها فى حق شخص كانت زوجته فى فترة من الفترات .

وتابعت شيرين عبد الوهاب فى الحوار مع الإعلامية نضال الأحمدية :مش تكلم فى يوم عن حد كان جوزى، و على الجمهور ان يرى ما حدث معى خلال الاربع سنوات الماضية ويحكم بنفسه .

واضافت  : نوال الزغبى كانت صح حين قالت فى إحدى حوارتها انها ترفض ان “ تبوس ” يد زوجها على الهواء .

نشر أحد معجبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك وثق من خلاله لحظات زيارته للفنانة بمنزلها.

وظهر الشاب في الفيديو يتجول في الشارع ويقترب من منزل شيرين عبد الوهاب، وأعرب عن فرحته بلقائه بها، وتوقيعها له، وزجاجة العطر الخاصة بها (برفيوم) التي أهدتها له.

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب :


من جهة أخرى، حققت أغنية “خاصمت النوم" لـ المطربة شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جداً حيث كسرت حاجز ال٢ مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها كما احتلت التريند رقم ١ عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

"خاصمت النوم" كلمات : عمرو المصري ، وألحان : عمرو الشاذلي، وتوزيع و مكس : عمرو الخضري، جيتار : مصطفى نصر. 

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب نوال الزغبي حسام حبيب نضال الأحمدية المطربة شيرين عبد الوهاب الإعلامية نضال الأحمدية

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