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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدالله ينتقل إلى الاتحاد السعودي.. ويعلق: "أتطلع لمواصلة الأمجاد"

صدى البلد

أعلن اتحاد جدة رسميا ضم مهاجم النصر السابق، المغربي عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر.

وقال حمد الله، عبر مقطع فيديو على حساب اتحاد جدة بموقع تويتر "سعيد جدًا بالانضمام إلى اتحاد جدة العريق وجماهيره الرائعة".

وأضاف "أتطلع لمواصة أمجاد اللاعبين المغاربة مع اتحاد جدة.. شكرًا".

وأعلن نادي النصر السعودي، فسخ تعاقده مع النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : “ أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم” .

وأكمل : “ ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة ” .

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