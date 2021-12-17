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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برقصة مايكل جاكسون.. تامر حسني يشعل حفله بالمنارة

تامر حسني
تامر حسني

تألق الفنان تامر حسني في حفله الغنائي الذي أقيم مساء الخميس، بمركز المنارة بالتجمع بحضور الآلاف من الجماهير. 

وقدم نجم الجيل عدد من الاستعراضات بمصاحبة فرقة الرقص التي تلازمه في معظم حفلاته، من أبرزها الرقص على طريقة مايكل جاكسون. 

رقص تامر حسني بطريقة مايكل جاكسون قبل تقديمه لأغنية "عمري ابتدا"، ثم عزف على الجيتار أمام الجمهور لعدد من أعماله. 

وحرص تامر حسني على التواصل مع الجمهور بطرق مختلفة سواء بتقديم الأغاني التي يطلبونها، أو التصوير معهم بهواتفهم. 

وقام تامر حسني مازحا بالرد على هاتف أحد الجمهور أثناء التصوير معه من على مسرح المنارة، بعد أن  ألقاه له صاحبه. 

"معاك تامر حسني يا سيف" كانت هذه الجملة الأبرز في الحفل التي قالها نجم الجيل أثناء رده على الهاتف، وحرص على التقاط صورة مع صاحبه ليؤكد للآخر أنه كان يحادثه بالفعل. 

وقدم تامر حسني العديد من أعماله القديمة والحديثة على طريقة الميدلي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، والرقصات المصاحبة للعروض والفاير شو وغيرها من طرق الإمتاع.

كما غنى تامر حسني "قسمة ونصيب" لأول مرة في حفل لايف وفق ما قاله للجمهور، وحرص على العزف على "الأورج" أثناء الغناء، كما قدم عدد من أغانيه منها “مبطلناش إحساس، كل مرة، حلو المكان، يانا يا مفيش، ارجعلي، كفاياك أعذار” وغيرهم.

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لأول مرة لايف .. تامر حسني يغني ويعزف على الأورج "قسمة ونصيب" في حفله بالمنارة

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"معاك تامر حسني".. نجم الجيل يرد على هاتف أحد الجمهور في حفله بالمنارة

تامر حسني وفاطمة عيد 

 

نشر النجم تامر حسنى، مقطع فيديو للفنانة الكبيرة فاطمة عيد، وذلك خلال تواجدها مؤخرا فى احدى البرنامج، والذي تمنت فيه ان تغنّى دويتو مع النجم تامر حسنى.


وهو ما استجاب له النجم تامر حسنى على الفور، حيث نشر صورة من الحلقة، عبر ستورى انستجرام، وعلق عليها قائلا "يا حبيبتى يا فنانة يا عظيمة دا انا اللي نفسي اغني معاكي وطلبت منك زمان ودا شيء يشرفني هحضر عمل يجمعنا وان شاء الله يعجبك".


حلت الفنانة فاطمة عيد ، ضيفة على موقع “صدى البلد”، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وهو الكليب الذي طرحته قبل يومين، ويحمل اسم «اضحك وسيبها على الله» لتعود من خلاله لجمهورها بعد فترة من الغياب.

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