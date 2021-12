غنى مع مواهب جديدة والتقط السيلفي مع الجمهور وعزف ورقص على طريقة مايكل جاكسون.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

12/17/2021 5:00:22 AM

الجمعة 17/ديسمبر/2021 - 05:00 ص 12/17/2021 5:00:22 AM

تألق الفنان تامر حسني في حفله الغنائي الذي أقيم مساء الخميس، بمركز المنارة بالتجمع بحضور الآلاف من الجماهير، وبدأ حفله بأغنية "قولني كلام".

وغنى تامر حسني العديد من أعماله القديمة والحديثة على طريقة الميدلي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، والرقصات المصاحبة للعروض والفاير شو وغيرها من طرق الإمتاع.

وظهر مسرح الحفل بطريقة مبتكرة، على شكل مدرج ظهر تامر حسني في الحفل على قمته حتى وصل للجمهور، وقدمت عليه الرقصات والعروض.

التقاط السيلفي مع الجمهور

وحرص تامر حسني على التواصل مع الجمهور بطرق مختلفة سواء بتقديم الأغاني التي يطلبونها، أو التصوير معهم بهواتفهم.

وقدم تامر حسني العديد من أعماله القديمة والحديثة على طريقة الميدلي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، والرقصات المصاحبة للعروض والفاير شو وغيرها من طرق الإمتاع.

غناء وعزف

كما غنى تامر حسني "قسمة ونصيب" لأول مرة في حفل لايف وفق ما قاله للجمهور، وحرص على العزف على "الأورج" أثناء الغناء، كما قدم عدد من أغانيه منها “مبطلناش إحساس، كل مرة، حلو المكان، يانا يا مفيش، ارجعلي” وغيرهم.

وقام تامر حسني مازحا بالرد على هاتف أحد الجمهور أثناء التصوير معه من على مسرح المنارة، بعدما ألقاه له صاحبه.

"معاك تامر حسني يا سيف" كانت هذه الجملة الأبرز في الحفل التي قالها نجم الجيل أثناء رده على الهاتف، وحرص على التقاط صورة مع صاحبه ليؤكد للآخر أنه كان يحادثه بالفعل.

نفسي أغني معاك

وكان من بين الحضور عدد كبير من الجمهور الذي يحمل لافتات برسائل موجهة منهم إلى تامر حسني أبرزها "نفسي تحضر فرحي"، و"حلم حياتي أغني معاك".

تمسك صاحب لافتة "حلم حياتي أغني معاك" بإبرازها حتى يراها الفنان تامر حسني لكنه لم يتمكن من الوصول إليه بسبب الازدحام.

مايكل جاكسون والمواهب الجديدة

رقص تامر حسني في حفله على طريقة مايكل جاكسون، وقدم مع الفرقة عرضا راقصا على أغنية "عمري ابتدا" ثم عزف على الجيتار عدد من أعماله الشهيرة.

كما حرص على إبراز مواهب غنائية جديدة معه على المسرح، كانت الأولى هي فتاة شابة تدعى مريم الحجز، وغنى معها "اطمن" التي قدمها من قبل مع عاليا.

كما قدم أيضا أغنية "come back to me" مع الموهبة الشابة دانيا الحريري، التي تفاعلت مع الجمهور بصورة كبيرة.