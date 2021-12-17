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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطولة كأس العرب

فلسطين حاضرة في ملاعب كأس العرب.. فيديو

علم فلسطين
علم فلسطين

فرحة الفوز لا تكتمل إلا برفع علم فلسطين، هكذا عبر لاعبو المنتخبين الجزائري والتونسي عن فرحتهم بعد تأهلهما لنهائي كأس العرب 2021 المقامة حاليا في قطر.

رصد تقرير مصور لقناة "الغد"، رفع لاعبي المنتخب التونسي، العلم الفلسطيني، عقب فوزهم على منتخب مصر، في دور نصف نهائي بطولة كأس العرب، كذلك لاعبو المنتخب الجزائري للمرة الثانية على التوالي بعد أن رفعوا العلم الفلسطيني عقب الفوز على المنتخب المغربي، في دور ربع النهائي السبت الماضي.

اللقطات أثارت تفاعل الفلسطينيين على موقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن فرحتهم في شوارع غزة.

بطولة كأس العرب

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الجزائري في نهائي بطولة كأس العرب، السبت المقبل، بينما يلتقي منتخب مصر مع نظيره المنتخب القطري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على البطولة.

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