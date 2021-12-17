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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض ردا على روسيا: لا حوار حول الأمن الأوروبي دون حلفائنا

جين ساكي
جين ساكي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن واشنطن تلقت مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم.

 

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة تلقت المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، مشيرة إلى أنه لن ينظر فيها بدون مراعاة آراء الشركاء الأوروبيين.

 

وأضافت: "لقد رأينا المقترحات الروسية ونناقشها مع الحلفاء الأوروبيين والشركاء، وأود أن أشير إلى أنه بدون الحلفاء الأوروبيين والشركاء لن تكون هناك مفاوضات حول الأمن الأوروبي".

 

روسيا تقترح على الولايات المتحدة ترسيخ مبدأ استحالة نشوب حرب نووية

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واقترحت روسيا في مشروع الاتفاق على الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة، على مبدأ استحالة نشوب حرب نووية، مشيرة في مسودة الاتفاق إلى أنه لا يوجد منتصر في مثل هذا النوع من الحروب.

 

وجاء في مشروع الاتفاق بين روسيا الولايات المتحدة، الذي نشر على موقع الخارجية الروسية: "السعي لتجنب أي مواجهة عسكرية ونزاع مسلح بين الطرفين، وإدراك أن الصدام العسكري المباشر بينهما يمكن أن يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية، مما سيكون له عواقب بعيدة المدى، والتأكيد على أنه لا يوجد منتصر في الحرب النووية، ولا ينبغي إطلاقها مطلقًا، بالإضافة إلى إدراك الحاجة إلى بذل الجهود لمنع خطر مثل هذه الحرب بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

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