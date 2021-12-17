على طائرة خاصة.. بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متوجهه إلى الدوحة| صور

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متوجها إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض مباراة بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات بعثة الأهلي، من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، حيث غادر على متن رحلة خاصة رقم MS3210 من طراز البوينج B737-800 تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، بعد استقبالهم من قبل فريق العلاقات العامة بالشركة إنهاء الإجراءات وسط الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وإليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشه وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية، ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

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