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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على البحر.. عائشة بن أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت عائشة بن أحمد في الصور علي شاطئ البحر، وتركت خصلات شعرها الكيرلي منسدل علي أكتافها، وعلقت: “لون البحر”.


وتشارك عائشة بن أحمد في "وعد الشيطان" وهو العمل الدرامي الأول الذي يجمعها بـ نيللي كريم وعمرو يوسف، وأحمد جمال، وبدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية اسم "وعد ابليس"، إلى أن تم تغييره.

 شخصية غامضة

يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، ويقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.

 

عائشة بن احمد علي البحر أحدث ظهور صورة جديدة شاطئ البحر

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