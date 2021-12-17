نسخة نادرة لوصف مصر.. مجمع اللغة العربية بالقاهرة يكرم فريق عمل صيانة مخطوطاته القيمة

كرَّم مجمع اللغة العربية بالقاهرة فريق العمل التطوعي بمركز بحوث وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار؛ حيث قام الفريق بجهود مخلصة في خدمة تراث المجمع على مدار ثلاثة أشهر.

وتمثَّلت جهودهم في صيانة عدد من مخطوطات مكتبة المجمع النادرة جدًّا، ويأتي في مقدمتها نسخة نادرة كاملة من كتاب "وصف مصر" التي تُعدّ هي الوحيدة من نوعها في مصر الآن.



قام الأستاذ الدكتور عبدالحميد مدكور (الأمين العام للمجمع) بتكريم أعضاء فريق العمل المتطوع من المجلس الأعلى للآثار، وهم: الأستاذ صبري جابر، والدكتورة ريهان عادل، والأستاذ وليد عبدالمنعم؛ حيث أهدى أعضاء الفريق شهادات تقدير، والعملة التذكارية لمجمع اللغة العربية في عيده الماسي.



حضر حفل التكريم الأستاذ ثروت عبدالسميع وكيل الوزارة بالمجمع، وهالة حسن توفيق المديرة العامة للشئون المالية والإدارية بالمجمع، وفوزي مبروك المشرف على مكتبة المجمع) وآمال العوضي، وصفاء رشوان، وأمينة رأفت، ونوران صلاح أمينات المكتبة، ومرفت جمعة مديرة شئون مقر المجمع.



وكانت قد صدرت مجموعة «وصف مصر» لمكونة من 20 مجلدا خلال الحملة الفرنسية في مصر، بواسطة مجموعة من العلماء اصطحبهم من كافة التخصصات لتسجيل الملاحظات عن مصر، وتم العمل عليها في الفترة من عام 1809 حتى عام 1828.