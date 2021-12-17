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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشوار لحد هناك.. محمد رمضان يبدأ تصوير مسلسله الرمضاني الأسبوع المقبل| خاص

محمد رمضان ودينا
محمد رمضان ودينا

علم “صدى البلد” أن النجم محمد رمضان سيبدأ نهاية الأسبوع المقبل تصوير دوره في مسلسل "مشوار لحد هناك" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

 

وسيعود محمد رمضان يوم الأثنين المقبل من دبي بعد إحيائه لحفل غنائي سيقام غدا السبت، ضمن فاعليات إكسبو 2020 دبي.

 

وسيبدأ محمد رمضان أولى مشاهده برفقه الفنانة دينا الشربيني التي يتعاون معها للمرة الثانية بعد فيلم جواب اعتقال.

 

وكان المخرج محمد يس قام بتصوير يوما واحدا من المسلسل، في عدم وجود محمد رمضان ودينا الشربيني.

 

محمد رمضان يروج لحفله غدا:

 

روج الفنان محمد رمضان  لـ حفله فى إكسبو 2020 دبي  ونشر فيديو عبر حسابة بموقع “ انستجرام ”. 

 

وكتب محمد رمضان:“  بإذن الله السبت القادم ميعادنا في أقوى حفلة في إكسبو دبي انتهينا من الاستعدادات النهائية للقاء الحبايب ثقة في الله نجاح مُرعب ”. 

 

و تفقد الفنان محمد رمضان مسرح حفله المقبل في "إكسبو 2020 دبي" مع المنتج والمخرج صلاح الياسري اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الغنائي والفني الذي سيقدمه أمام الجماهير يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021، واعداً الجميع بحفل تاريخي يحمل الكثير من المفاجآت المتنوعة، والذي بدأ الإعداد له منذ وقت مع الشركة المتعاقدة معه "الياسري للإنتاج الفني"، والذي يتضمن استعراض كبير خلال فقرات الحفل المتوقع أن يحضره عدد كبير من جمهور زوار المعرض الدولي "إكسبو 2020 دبي" المنعقد في الإمارات بمدينة دبي.

 

وأكد المنتج والمخرج صلاح الياسري خلال جولة التفقد حرص واهتمام الفنان محمد رمضان بتفاصيل الحفل المختلفة، خاصة وأنه يحمل المواصفات العالمية من إضاءة وصوت وتقنيات حديثة للتصوير والإخراج، والذي تنقله قناة "إكسبو 2020" وتلفزيون دبي، عبر الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 18 ديسمبر 2021، للجمهور في جميع أنحاء العالم.

 

ساعات محمد رمضان بالعراق:

 

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد من حفله الأخير في العراق، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يحيي جمهوره الذين تهافتوا لإعطائه الهدايا، وعلق قائلا: "أجمل ساعة في حياتي.. ساعة ما بشوف جمهورى".

 

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل "موسى"، الذي عرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته كل من الفنانين: هبة مجدي، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وتارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

 

مسلسل "موسى"، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

محمد رمضان مشوار لحد هناك السباق الرمضاني المقبل دبي إكسبو 2020 دبي دينا الشربيني

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