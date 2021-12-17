النشرة الدينية .. كيفية حساب الزكاة على الربح المتغير .. مستشار المفتى يوضح.. وسيدة زوجها أكبر منها بـ32 سنة وتحب رجلا آخر.. رد قوي من دار الإفتاء

حكم لبس طرحة كاشفة الصدر .. الإفتاء تجيب

كيف نتاجر مع الله في زيادة العمر ..

نشر موقع "صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، ننشر أبرزها في النشرة الدينية:



كيف نتاجر مع الله في زيادة العمر .. سؤال ورد للشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي.

قال رمضان عبدالرازق، بتلاوة القرآن، وإقامة الصلاة، والإنفاق ، أطلق عليهم تجارة قال تعالى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ.

وأضاف: كل عمل صالح تجارة مع الله ،{ قال تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ...}



وأضاف: كل عمل صالح تجارة مع الله ،{ قال تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ...}

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان لا يموت إلا بأجل، لافتا إلى أن هناك عبادات تزيد البركة واليسر في العمر.

وأضاف "الورداني" في إجابته عن سؤال مضمونه "هل من الخطأ الدعاء بطول العمر؟"، أن الدعاء بطول العمر ليس حرام ولكن من الأفضل مناجاة الله لزيادة البركة في العمر بهذا الدعاء " اللهم احينى مادامت الحياة خيرا لي وتوفني ما دام الوفاة خير لي".

وأوضح أمين الفتوى أن أفضل عبادة تزيد البركة في العمر والصحة هي صلة الرحم، مشيرًا إلى أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وأنه لذلك لابد عند الدعاء بطول العمر أن يكون الدعاء مقرونًا بصلاح العمل في الحياة الدنيا.

كيفية حساب الزكاة على الربح المتغير .. مستشار المفتى يوضح



كيف نَحْسِبُ الزكاةَ على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.



قال مستشار المفتي عبر الفيسبوك، إن الزكاة تجب على الأموال المودَعة بالبنوك، والتي تُدِرُّ عائدًا ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة ، وهي بلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ، ثم مرور عام هجري عليه وهو بالغٌ النصاب .

وأضاف مستشار المفتي: ثانيًا طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان االأولى : نقص المال عن النصاب أثناء العام ، فلا تجب فيه الزكاة ، لعدم توفر شرط الحول ، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى ،و الثانية : إذا كان المال يزيد شيئًا فشيئًا ، ففي هذه الحالة صورتان :

أ - أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول ، كربحٍ له ، وهو ما يعني به الفقهاء قولهم : «حَوْلُ الربحِ حَوْلُ أصلِهِ ، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه ، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة .

ب - أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا ، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌ ، بمعنى أنه يعتبر في حساب حوله الشهر الذي ادخر فيه دون اعتبار بحساب حول المال الأول ، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا ؛ لاعتبار النصاب بالمال الأول.

وأكد الدكتور مجدي عاشور أن كيفية إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة سحبًا وإيداعًا يراعى فيها نقصان المال أثناء العام وزيادته ، ففي حالة نقصانه عن النصاب لا تجب فيه الزكاة ، ويتم حساب حول جديد إذا بلغ النصاب مرة أخرى ، وفي حالة الزيادة ينظر إن كانت ناتجة عن أصل المال فنخرج عنهما معًا ، وإن كانت الزيادة ناتجة عن مدخرات مستقلة عن المال الأول فعلى المسلم أن يتخذ جدول حساب مخصوص بكل مبلغ يدون فيه بدء حوله ؛ حتى يخرج زكاة كل مَبْلَغٍ بمفرده كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه .

ويمكن إخراج الزكاة عن جميع الأموال المملوكة حينما يَحُولُ حَوْلُ أوَّلِ نِصَابٍ مَلَكَهُ منها ، وما زاد فيما أخرجه عما حضر حَوْلُهُ يعتبر إخراجُ الزكاة عنه مِن قَبيل تعجيل الزكاة عما لم يحضر حَوْلُهُ ، وهذا أَرْفَقُ به .

زوجها أكبر منها بـ32 سنة وتحب رجلا آخر.. رد قوي من دار الإفتاء

زوجها أكبر منها ب 32 سنة وهي تحب شخص آخر .. سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقائه على ام بي سي مصر.

قال أمين الفتوى، إنه لا يجوز أن تكون على ذمة رجل ولها علاقة عاطفية بآخر، مضيفًا: "لو هناك علاقة بشخص آخر اقطعي علاقتك به نهائيا، وعليكي أن تحكمي عقلك وتأخذ رأي الكبار".

وأضاف: “طالما وافقتم على زوجك الحالي فهو لاذنب له ، دخل البيت من بابه ووافقتكم على الزواج، ولو ترين أن الحياة مستحيلة قرارك انت من تتحمليه سوى كان الإنفصال أوغيره كما أنه وارد أن الشخص المرتبطة به عاطفيا قد يتركك لأنك الآن لست بكرًا”.

حكم السكوت عن خيانة زوجة أخي له؟ سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من سيدة تحكي عن أخيها أنه يعامل زوجته معاملة حسنة، وهو ميسور الحال مادياً، ولديهما طفلين، لكنها اكتشفت ان زوجة اخيها على علاقة مع رجل آخر، فهل تخبر زوجها، وما حكم السكوت عن خيانة زوجة أخي له؟

حكم لبس طرحة كاشفة الصدر .. الإفتاء تجيب

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، في إجابته على سؤال لبس طرحة كاشفة، إن قضية لبس طرحة المرأة أو حجابها دون تفصيلات فلا يظهر منها إلا الوجه والكفان، فلها أن تلبس ما تشاء بعد ذلك، المهم أن تغطي كل جسدها، ما عدا الوجه والكفان والقدمان".

حكم الحجاب السوري

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال: ما حكم الحجاب على الطريقة السورية؟، قائلاً: "لا يهم المسميات الأهم أن يكون الحجاب ساتر للشعر كله".



ما حكم حجاب المرأة المسلمة، وما الرد على من أنكر فرضية الحجاب؟ أسئلة حائرة بين الناس، تولى الإجابة عنها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مؤكدًا أن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف.



وأضاف مفتي الجمهورية، أن سن الحيض التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيها مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجه والكفين، وزاد جماعة من العلماء القَدَمَين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة.

