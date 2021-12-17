أخبار الأهلي| جماهير الأهلي تستقبل الفريق بمطار الدوحة ويوسف بلايلي يعلن وجهته المقبلة والرجاء المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة المارد

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي، سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

جماهير الأهلي تستقبل الفريق بمطار الدوحة استعدادا للرجاء المغربي



حرصت رابطة جماهير الأهلي على استقبال بعثة النادي الأهلي بمطار الدوحة فور وصوله استعدادا لخوض مباراة بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

رحلة خاصة.. بعثة الأهلي تصل مطار الدوحة استعدادا لملاقاة الرجاء المغربي| صور





وصلت إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي غادرت القاهرة بعد عصر اليوم، الجمعة، استعدادا لخوض مباراة بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في الحدث القاري الكبير “ السوبر الإفريقي” بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا في محاولة للحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي بعدما حسم النسخة الماضية متفوقًا على نهضة بركان.



السوبر الإفريقي.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة الرجاء

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى قطر استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي على لقب السوبر الإفريقي.

الرجاء المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

أكد تقرير صحفي، سلبية مسحة جميع لاعبي الرجاء المغربي، قبل ساعات من السفر إلى قطر، لمواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي، يوم 22 ديسمبر الجاري.

هل ينتقل لـ الأهلي؟.. يوسف بلايلي يعلن وجهته المقبلة

كشف النجم الجزائري يوسف بلايلي عن وجهته المقبلة، بعد فسخ تعاقده مع نادي قطر القطري.



