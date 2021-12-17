هل ينتقل لـ الأهلي؟.. يوسف بلايلي يعلن وجهته المقبلة

كشف النجم الجزائري يوسف بلايلي عن وجهته المقبلة، بعد فسخ تعاقده مع نادي قطر القطري.

وقال يوسف بلايلي في تصريح أبرزته صحيفة النهار الجزائرية: "وجهتي القادمة ستكون نحو أوروبا”.

وأعلن نادي قطر القطري، أمس الخميس، فسخ تعاقده مع يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري، دون الكشف عن سبب واضح.

وجاء بيان نادي قطر: "اتفقت إدارة نادي قطر مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي، وجاء فسخ العقد بعد مشاورات بين اللاعب والنادي، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم"

مفيش نصيب.. يوسف بلايلي : كنت قريبا من الانضمام إلى الأهلي

أكد يوسف بلايلي، مطلع شهر ديسمبر الجاري، أنه كان من الانضمام إلى صفوف الأهلي المصري “العام الماضي”، قبل أن يحسم وجهته بالتوقيع لنادي قطر القطري.

وقال يوسف بلايلي في تصريحات أبرزتها " الشروق الجزائرية: " تقليت عروضا من الأهلي والزمالك قبل الانتقال إلى نادي قطر القطري، لكن اللعب في الدوري المصري لم يكن من نصيبي رغم أن الأهلي كان الأقرب".

ويستعد يوسف بلايلي “حاليا” رفقة منتخب الجزائر لمواجهة تونس، غدا السبت، في نهائي بطولة كأس العرب.